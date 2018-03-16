Олимпийскому чемпиону Александру Абраменко вручили сертификат на 500 тыс грн. Награждение прошло в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский", передает со ссылкой на .

Деньги спортсмен получил в рамках выполнения соглашения, которое было подписано между Министерством молодежи и спорта и частными компаниями и рекламно-маркетинговыми агентствами, сообщает Укринформ.

"Продолжаем кампанию" Совместная олимпийская победа ", которая является инициативой Министерства молодежи и спорта, общественности и социально-ответственного бизнеса. Ранее, в 2016 году, дополнительные денежные премии и ценные подарки от спонсоров получили украинские призеры летних Олимпийских игр в Рио. Привлекая внебюджетные средства и призы, мы вместе с деловыми кругами Украины создали хорошую дополнительную мотивацию для успешного выступления наших спортсменов на Олимпийских играх ", - отметил руководитель Минмолодьспорта Игорь Жданов.

В начале марта Александр Абраменко получил от президента Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени и сертификат на квартиру.

Фристайлист Александр Абраменко завоевал для Украины единственную награду на зимних Олимпийских Играх, которые в этом году проходили в южнокорейском городе Пхенчхан. Золото выиграл во фристайле, дисциплина - лыжная акробатика.

Министр спорта и молодежи Игорь Жданов перед началом Олимпиады озвучивал суммы, которые получат украинские спортсмены за выигранные медали. За золото - $ 125 тыс., серебро - $ 80 тыс, бронза - $ 55 тыс.

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