В начале весны мы не получаем в должной мере полезные вещества, витамины и микроэлементы, а "старые" запасы истощились. Медики называли ряд симптомов, которые говорят об авитаминозе, сообщает 24tv.ua.



Признаки авитаминоза

Нехватка витамина С - это частые простудные заболевания, кровоточивость десен, расслоение ногтей, общая утомляемость.



В основном на первом месте - нехватка витамина С. Он отвечает за иммунитет, следовательно как раз на период начала весны приходится значительная волна простудных заболеваний (плюс сырая погода). Также этот витамин "отвечает" за кроветворение и обмен веществ, следовательно из-за нехватки витамина С мы можем набирать лишние килограммы,

- пояснила диетолог.



Нехватка витаминов группы В - усталость, сонливость, депрессия, трещинки в уголках рта, выпадение волос, сухость кожи. Также они ответственны за умственную деятельность.



Чаще только из группы витаминов В бывает нехватка В₉, ответственного за кроветворение и функционирование нервной системы, следовательно его недостаток как раз и вызывает то усталое, апатичное состояние организма.



Витамин D - на третьем месте по недостаче. Он синтезируется кожей под воздействием солнечных лучей, следовательно зимой он производится значительно меньше. Этот витамин отвечает за усвоение кальция, который в свою очередь ответственный за функционирование костной ткани - вот почему на февраль-март, особенно у людей пожилого возраста, часто случаются переломы в результате падения, проявления остеопороза.



Сухость и потрескивание локтей - свидетельствует о нехватке жирорастворимых витаминов - А, D, E.



К авитаминозу также относится и нехватка микроэлементов, чаще только - цинка и меди. Сухость кожи и выпадение волос- тоже "их" симптом.



Если хотя бы несколько из этих признаков беспокоят вас - стоит улучшить свой рацион, чтобы предотвратить усиление авитаминоза. Если чувствуете себи из рук вон плохо - обратитесь к врачу.



В чем находятся нужные витамины:

Витамин А есть: в корнеплодах, особенно моркови, яичном желтке, сливочном масле.



Источники витамина С: квашеные продукты - капуста, помидоры, огурцы. В частности, в капусте - ударная доза витамина С, а также там есть бактерии молочной кислоты, которые поддерживают микрофлору кишечника, а именно там производится 80% нашего иммунитета. Еще в квашеной капусте есть витамин U, который благоприятно влияет на слизистую оболочку желудка. Также источники витамина С - киви (2 штуки содержат суточную норму этого витамина), цитрусовые и все виды капусты.



Источники витаминов группы В: каши, сезонные корнеплоды, красный перец, яблоки, укроп, петрушка.



Витамином D богаты жирные сорта морской рыбы, сливочное масло, икра, яичные желтки. А вот в морепродуктах, выращенных не на свободе, этого витамина значительно меньше.



Витамин Е содержат все масла, в том числе и обычное подсолнечное.



Витаминный рацион

Общие рекомендации диетолога в борьбе с авитаминозом - спланировать свой рацион так: 50% - свежие овощи и фрукты или соленые, цитрусовые, киви, капуста, пророщенные зерна (любые - пшеница, гречиха).



В консервации много соли, которая провоцирует процессы в организме, в результате чего "прыгает" давление, а также - избыток соли мешает усвоению других микроэлементов.



Еще 25% рациона - должны составлять вареные крупы. Еще 25% - качественное мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца. Причем рыба - жирная морская, 2-3 раза в неделю, яйца - до 5 штук в неделю, масло - 25-30 граммов в сутки, орехов - граммов 40. Кисломолочных продуктов взрослому человеку довольно 100-150 миллилитров в сутки.



Кофе, чай и другие кофеиносодержащие напитки мешают усваиваться витамину С. Поэтому при утомляемости, сонливости, слабости эти напитки лучше ограничить. А заменить их отваром шиповника - рекордсмен по содержанию витаминов, или компот из сухофруктов без сахара.



Свежевыжатые соки, фреши и смузи также богаты витаминами, но употреблять их стоит не более стакана в сутки, 150-200 миллилитров. По мнению врачей, лучше съесть свежий фрукт.



Витаминные комплексы следует назначать после печеночных проб и биохимического анализа крови. Потому что если есть нарушения работы печени или признаки дисбактериоза, например, то можно нанетси мультивитаминами организму вред.

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