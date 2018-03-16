В пятницу, 16 марта, с 19:00 и в течение выходных могут ограничить въезд в Киев крупногабаритного транспорта из-за непогоды.

Спецслужбы оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Все профильные коммунальные службы города приведены в максимальную готовность для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и т.п.» – отметили в пресс-службе КГГА.

Столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.

Также киевлян призывают во время непогоды не пользоваться личными автомобилями и, по возможности, уступать дорогу общественному транспорту. Особенно это касается поездок в центре города.

В случае значительного ухудшения погоды городские власти рекомендуют объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это касается дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Детальней об этом сообщат позже.

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