Простить Россию после покушения на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля страны Запада, скорее только, не смогут, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» российский политолог Андрей Окара.

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«Особого желания портить отношения и конфликтовать с Россией у Запада не наблюдается. Я говорю о Великобритании, США и Франции. Москве оставляют лазейки, которыми она может воспользоваться: мол, признайте, что газ ваш, но какие-то подонки его украли и использовали в своих целях. По масштабу это покушение похоже на историю с Boeing. Но оно на самом деле еще ужаснее. Ведь в центре западной цивилизации используют газ, и никто этого не видит. Покушение на Скрипаля может быть расценено как более тяжкое и коварное преступление, чем сбитый на Донбассе Boeing. Для России это катастрофа», – считает Окара, информирует svodka.net.

По его мнению, ухудшение отношений с Западом не сильно поможет президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах главы государства.

«То, как комментирует это покушение Захарова (спикер МИД РФ Мария Захарова, – ред.), лишь усугубляет ситуацию. Запад консолидируется против России. Москва воспринимает себя сейчас как изгоя. Но я сомневаюсь, что тактика «Запад нас не любит, следовательно давайте все проголосуем за Путина» будет так уж эффективна. Хотя, конечно, использовать ее перед выборами могут.

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Взять и простить РФ западные страны вряд ли смогут. А вот ухудшение отношений все же вполне вероятно. Однако характер претензий Запада к Москве и храбрость поставить на России крест пока не перешли точку невозврата», – резюмировал Окара.

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