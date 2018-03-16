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Россия рассчитывает на оценку ООН и ОБСЕ о запрете россиянам голосовать в Украине
16.03.2018 22:10
Россия рассчитывает на оценку ООН и ОБСЕ о запрете россиянам голосовать в Украине
В МИД России добавили, что "точно не нуждаются в признании Киевом выборов президента"
Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.
Россия рассчитывает на оценку ООН и ОБСЕ о запрете россиянам голосовать в Украине Фото: top.rbc.ru

"Принятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях, но и международным правозащитным нормам. Это открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, что ведет к эскалации напряженности и в так мало хороших двусторонних отношениях", - заявил российское внешнеполитическое ведомство .

Также в МИД России добавили, что "точно не нуждаются в признании Киевом выборов президента".

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

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