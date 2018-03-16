В МИД России добавили, что "точно не нуждаются в признании Киевом выборов президента"

"Принятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях, но и международным правозащитным нормам. Это открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, что ведет к эскалации напряженности и в так мало хороших двусторонних отношениях" , - заявил российское внешнеполитическое ведомство .

Также в МИД России добавили, что "точно не нуждаются в признании Киевом выборов президента".