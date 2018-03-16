



Вдже цієї неділі стартують вокальні бої на шоу "Голос країни-8" і на сцену виходитимуть одразу кілька учасників з команд тренерів Джамали, Тіни Кароль, Потапа та Сергія Бабкіна, щоб поборотися за бажане місце у півфіналі.



Одним з найочікуваніших є виступ Зіанджі, співачки-трансгендера, раніше відомої як Борис Апрель - зірка обрала тренером Потапа і весь цей час активно готувалася до першого виступу.



"Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою судьба у проекті я присвячую всім вигнанцям, людям не таким, як всі, відштовхнутим суспільством. Адже не важливо, як ти виглядаєш та чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії", - розповіла Зіанджа про свій виступ. Вже відомо, що співачка зійдеться у "бої" з Олексієм Бакланом, який співав на "сліпих прослуховуваннях" пісню Ramsteinn.





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