«Ялта. Жемчужина в гавани. Много фото процветания», – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Так, причал буквально разваливается блоками. А дорога на набережной рассыпается на куски. Кроме того, мусор собирается горами возле заборов.

Местная жительница Illona Karaçan написала на своей странице в Facebook, что самозваным властям города некогда заниматься настоящим, как не было на это времени в прошлом.

«#Строимбудущее» — хэштег на плакате, расположенном в Ялте, у подножия чугунного Ленина. Будущее представлено извилистой дорогой в форме моста, под которым ездят поезда и стоят самолеты, дельфинами прыгающими на скалы и надписью на воде «завод море». В ста метрах от прекрасно нарисованного цветного будущего вздыбился и покрылся трещинами серый асфальт настоящего, обвалились два грязно-рыжих от ржавчины пирса, море беспрепятственно размывает разрушающуюся набережную», – написала она.

Пользователей сети шокировали перемены в облике курортного города.

«Крым ждет туристов! Крым, дорогой, во что ты превратился?» – отметили в сети.

«Точно войны не было? Не бомбили», – подметил масштабы разрушений Влад Вихрев.

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