3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и не обеззараживает раны.

Об этом напоминает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Она отметила, что в специализированной международной медицинской литературе нет никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран, информирует svodka.net.

«Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог», – отметила Уляна Супрун.

«Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, который дезактивирует действие Н2О2», – отметила Уляна Супрун.

В качестве примера она привела тот факт, что даже на самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что «при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов».

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«Перекись водорода эффективна для механической очистки раны, то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)», – отмечает медик.

При этом Уляна Супрун подтверждает факт, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов.

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