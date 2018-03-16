|Защита Саакашвили обжаловал приостановление расследования относительно него
|16.03.2018 22:17
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Защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении негоАдвокат лидера "Движения новых сил" Саакашвили обжаловал приостановление расследования, выделенного в отдельное производство дела в отношении него в рамках процесса относительно "денег Курченко".
Фото: ukranews.com
Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".
"15 марта 2018 года я подал жалобу на постановление прокурора Генпрокуратуры Домбровского от 6 марта 2018 года о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвили. Противоправность остановки "нового" уголовного производства обусловлена тем, что ни Саакашвили, ни его защита не получали нового подозрения, и действительно Саакашвили не является участником уголовного судопроизводства, в рамках которого, в частности, был направлен требование в Нидерланды об отборе образцов голоса у него", - заявил адвокат.
Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении него.
Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы заговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине - через требование по правовой помощи в Нидерланды.
Отметим, Саакашвили требует, чтобы Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела в отношении него.
12 февраля лидера партии "Движение новых сил" задержали люди в камуфляже, когда он находился в ресторане в Киеве. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили с соблюдением всех юридических формальностей вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.