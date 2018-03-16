С 1 апреля 2018 года в Украине заработает список предприятий-должников по зарплате. Также создадут специальные мобильные группы ревизоров, которые будут заниматься возвратами долгов, передает со ссылкой на .

"В Украине основная доля долгов по зарплате в государственном секторе. В частном - долгов значительно меньше. Если государство хочет навести порядок с этим вопросом, нужно начинать с себя. Конечно можно использовать механизм мобильных групп. Однако Украина де-факто вступила в избирательную кампанию. Я не исключаю, что с помощью такого механизма можно оказывать давление на бизнес политических оппонентов сегодняшней власти", - рассказал Gazeta.ua экономист Андрей .

По его словам, правительство ищет новые статьи для наполнения бюджета.

"Задолженность по зарплате в последнее время растет. Еще полтора года назад она была меньше 2 миллиарда гривен. Сейчас - более 2,5. Однако взыскивать долги с предприятий можно только по решению суда. Чтобы открыть дело, необходимо заявление должника. Возникнет проблема, когда работники не будут писать их, из-за давления работодателей. Люди готовы потерпеть несколько месяцев, чтобы не потерять работу", - говорит .

HR-эксперт Татьяна Пашкина считает, что создание реестра предприятий-должников положительно повлияет на ситуацию с долгами по зарплате.

"После создания реестра должников по алиментам, государство получило около 5 миллионов алиментов. Однако нужно правильно подойти к решению вопроса долгов по зарплате. Ведь возможна ситуация, когда предприятие объективно не может платить зарплату. Однако попадет под штрафные санкции", - подытожила она.

По данным Госстата, в Украине количество зарегистрированных безработных составляет 1,5% населения трудоспособного возраста. В феврале 2018 года насчитали 383,7 тыс. безработных. По сравнению с предыдущим месяцем, их стало больше на 1,3%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира