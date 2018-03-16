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На теле избитой няней девочки с ДЦП в Харькове эксперты нашли травмы и синяки – адвокат
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16.03.2018 22:25
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Утром 16 марта в Харькове эксперты снимали побои у 14-летней
Валерии Сандеви, мать которой заявила, что ее ребенка избила няня.
Об этом сообщила адвокат семьи Сандеви Иммилейла
Абдуллаева-Мартиросян. В Харькове няня избила 14-летнюю девочку с
ДЦП Фото: newsroom.kh.ua Утром 16 марта правоохранители снимали
побои."Эксперт нашел на ребенке многочисленные телесные
повреждения, синяки и кровоподтеки. Мы пока что не согласны с
квалификацией и не знаем какое обвинение в итоге выдвинет
прокуратура. О наказании пока говорить рано, но мы будем настаивать
на максимальном", – сказала адвокат.Абдуллаева-Мартиросян
отметила результаты судмедэкспертизы будут 19 или 20 марта.Лариса
Сандеви, мать пострадавшего ребенка, заявила, что минувшей
ночью у ее дочери была высокая температура и она плохо спала."Она
стала очень нервная, плаксивая, прячет глазки и пугается. Я сегодня
расчесывала Леру другой расческой. Она боится ту, которой
причесывала ее няня. Мы обязательно будем обращаться к психологу,
ребенок был общительный, а сейчас, даже когда мы с ней вдвоем, мне
кажется, что Лера меня боится. Вчера нас пригласили в гости соседи,
а она даже не общалась со своим другом", – сказала
Сандеви.Мама девочки отметила, что дочь жалуется на боль в голове и
глазах, следовательно ей нужно будет обследоваться у
нейрохирурга.15 марта издание NewsRoom сообщило, что женщина в
Харькове сняла на скрытую камеру, как няня била ее 14-летнюю
дочь с ДЦП. В полиции заявили, что няню забрали в райотдел.Позже
стало известно, что информация о происшествии внесена в Единый
список досудебных расследований по статье 125 (умышленное
легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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