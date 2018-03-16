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Филатов о Ярославском: Дружа с Сашей, Боря решит две серьезнейшие городские проблемы. И теперь Боря будет носить за Сашей портфель
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16.03.2018 22:33
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Компания украинского бизнесмена Александра Ярославского выкупила у
российского миллиардера Романа Абрамовича металлургический завод в
Днепре, отметил мэр города Борис Филатов. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Филатов рассказал о поездке в
Харьков Фото: Borys Filatov / Facebook "Саша – олигарх. Он
пригласил Борю к себе в Харьков. Похвастаться аэропортом, который
он построил. Теперь Саша будет строить такой же аэропорт в Днепре.
А еще Саша купил себе новый завод. Нашу легендарную "Петровку".
Буквально на днях купил. Да, да, теперь она принадлежит Саше, а не
Роме", – написал он.Филатов отметил, что рассказал
Ярославскому о важности для Днепра экологии и значении для города
металлургического завода, который раньше носил имя
Петровского."Саша его услышал. Саша – молодец. Он –
социально ответственный бизнесмен. И Боря – молодец. Дружа с
Сашей, он решит две серьезнейшие городские проблемы: авиасообщение
и загрязнение окружающей среды. И теперь Боря будет носить за Сашей
портфель", – подытожил мэр.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1659985170750040&id=100002157183088
Компания Ярославского в рамках подготовки Харькова к чемпионату
Европы по футболу 2012 года финансировала строительство
международного аэропорта в городе. Аэропортом управляет связанная с
бизнесменом компания.Металлургическим заводом в Днепре владела
Evraz plc – международная вертикально-интегрированная
металлургическая и горнодобывающая компания, одним из собственников
которой является российский миллиардер Роман Абрамович. 1 марта
Evraz сообщила о продаже предприятия компании DCH
Ярославского за $106 млн.
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