Компания украинского бизнесмена Александра Ярославского выкупила у российского миллиардера Романа Абрамовича металлургический завод в Днепре, отметил мэр города Борис Филатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Филатов рассказал о поездке в Харьков Фото: Borys Filatov / Facebook "Саша – олигарх. Он пригласил Борю к себе в Харьков. Похвастаться аэропортом, который он построил. Теперь Саша будет строить такой же аэропорт в Днепре. А еще Саша купил себе новый завод. Нашу легендарную "Петровку". Буквально на днях купил. Да, да, теперь она принадлежит Саше, а не Роме", – написал он.Филатов отметил, что рассказал Ярославскому о важности для Днепра экологии и значении для города металлургического завода, который раньше носил имя Петровского."Саша его услышал. Саша – молодец. Он – социально ответственный бизнесмен. И Боря – молодец. Дружа с Сашей, он решит две серьезнейшие городские проблемы: авиасообщение и загрязнение окружающей среды. И теперь Боря будет носить за Сашей портфель", – подытожил мэр. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1659985170750040&id=100002157183088 Компания Ярославского в рамках подготовки Харькова к чемпионату Европы по футболу 2012 года финансировала строительство международного аэропорта в городе. Аэропортом управляет связанная с бизнесменом компания.Металлургическим заводом в Днепре владела Evraz plc – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, одним из собственников которой является российский миллиардер Роман Абрамович. 1 марта Evraz сообщила о продаже предприятия компании DCH Ярославского за $106 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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