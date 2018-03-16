Глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает со ссылкой на .

"Четыре года назад провела референдум на территории Украины, после которого, 18 марта, незаконно присоединила Крым к России. Мы осуждаем незаконную аннексию, совершенную четыре года назад Россией, которая проигнорировала Конституцию Украины и международные договоры. Крым остается частью Украины", - говорится в заявлении.

В Эстонии заявили, что оккупационные силы после аннексии нарушают международные правила: местное население призывают в российскую армию, местные жители вынуждены брать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания. Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы продолжим рассказывать о ситуации в Крыму на международной арене. Мы решительно выступаем против аннексии Крыма, поддерживаем политику санкций и выступаем за освобождение незаконно задержанных в Крыму людей. Важно, чтобы международные организации имели доступ на полуостров", - заявил министр.

Напомним, в Канаде осуждают вхождение Крымского полуострова в состав России и не признают итоги выборов президента на этой территории.

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