Командование операции перешло от СБУ к военным.

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Президент Украины официально Порошенко сменил АТО на Операцию объединенных сил, а вместо руководителя штаба АТО назначил постоянного командующего новой операцией. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует svodka.net.

О новом формате и кадровом решении Петр Порошенко объявил во время рабочего визита на Донбасс. «Приложу максимум усилий для выполнения определенных вами задач. Все будет выполнено!», — пообещал военный командующий президенту.

Генерал Наев был назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба 7 марта, а до того проходил службу первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Теперь именно армейский командующий объединенных сил будет руководить действиями всех силовых ведомств в зоне боевых действий на линии соприкосновения Донбасса, в том числе Нацгвардии и Государственной пограничной службы. До сих пор АТО проходило под формальным руководством СБУ.

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