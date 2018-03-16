"Страшные" картины уничтожения Верховной Рады внефракционным нардепом Надеждой Савченко, которые "рисует" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, возбуждают у украинцев фантазию, отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Небоженко: Абстрактная "идея переворота" витает в воздухе Фото: Виктор Небоженко / Facebook "Савченко – это психически вспыльчивый политик, который возомнил себя мессией. В этом смысле она мало отличается от самого Порошенко, который тайно считает себя непонятым "Спасителем" украинского народа и страшно обижается, когда прикормленные порохоботы сомневаются в этом. Разница в том, что Порошенко за словами умеет скрывать свои мысли и лихо обманывать, а Савченко "включает" поток слов, где любой следователь легко может найти признаки уголовной ненависти к действующей власти и сумбурные намеки на любовь к народу", – написал он.По мнению Небоженко, Савченко – "удобный персонаж для политических интриг Кремля и Банковой"."Страшные картины уничтожения Верховной Рады руками "тяжеловоруженной" Савченко (минометы, гранаты, автоматы, пистолеты), которые рисует Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. – ) скорее ласкают чувство справедливости и возбуждают фантазию непокорных, но слабовольных украинцев", – считает директор "Украинского барометра".Он считает Савченко "очень слабым и мелким политиком" и "никаким" руководителем военно-политического переворота."Для объективности надо признать, что абстрактная "идея переворота" витает в воздухе. После поражений двух майданов и после проведения трех "судьбоносных" выборов, от 2004 до 2014 стало ясно, что ничто не может поколебать силы криминально-олигархического режима, который уничтожает Украину", – заявил Небоженко.По его словам, смена политиков на вершине власти не приносит добра Украине, а каждый новый президент "хуже предыдущего". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1934849450158704&id=100009010040969 13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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