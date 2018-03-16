|Хиллари Клинтон сломала руку при падении в ванной отеля в Индии
|16.03.2018 22:57
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Ей диагностировали трещину в правом запястьепрежний государственный секретарь США Хиллари Клинтон получила незначительную травму в отеле во время турне Индией.
Фото: CNN
Как сообщили BBC в больнице в городе Джодхпур, Клинтон госпитализирован утром в среду, 14 марта.
По словам главного врача Суреша Гоял, прежний кандидат в президенты США пробыла в больнице "около 15-20 минут". Он отказался раскрыть характер травмы Клинтон.
По данным источника The Indian Express, Клинтон сломала запястье, когда поскользнулась и упала в ванной отеля Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре.
В сообщении отмечается, что Клинтон сделали рентген и компьютерную томографию. По словам источников в больнице, ей диагностировали трещину в правом запястье. Ей наложили гипс и посоветовали пройти еще один осмотр через три дня.
Это не первый случай с Клинтон в Индии, куда она приехала, чтобы представить свою книгу мемуаров "Что случилось (What Happened)". Во время посещения комплекса руин в Манду в штате Мадхья-Прадеш Хиллари Клинтон дважды споткнулась, когда спускалась по лестнице. Видео инцидента стало вирусным в социальных сетях.