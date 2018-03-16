Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вариант ответных мер действиям британских властей выберет лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом журналистам заявил Песков - . С его слов, сделанный российским лидером выбор будет максимально отвечать интересам нашей страны наилучшим образом. Песков также заверил представителей СМИ, что ответные действия Москвы в адрес Лондона не заставят себя ждать. «Предложения будут сформированы Министерством иностранных дел и прочими ведомствами», — подчеркнул представитель Кремля. «Можно ожидать в любую минуту», — подвел итог своего заявления Песков. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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