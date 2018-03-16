На металлургическом предприятии "Азовсталь" два сотрудника отравились колошниковым газом, прибывшие врачи "скорой" помощи констатировали смерть. случай произошел на доменной печи №4 "Азовстали" Фото: wikimapia.org "Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай", – сообщил изданию сотрудник предприятия. По его словам, случай произошел 16 марта в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находились пять экипажей скорой помощи, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, заводская охрана."Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы", – отметил источник.В пресс-службе "Метинвеста" изданию сообщили, что в доменном цехе металлургического комбината ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились колошниковым газом. Им была оперативно оказана первая доврачебная помощь, однако прибывшие врачи "скорой" помощи констатировали смерть.На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.Колошниковый газ – отходящий газ доменных печей и представляющий собой продукт неполного сгорания углерода."Азовсталь" является монополистом на Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. Входит в перечень предприятий, имеющих стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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