|
На "Азовстали" в Мариуполе два человека погибли от отравления газом
|
16.03.2018 23:13
|
На металлургическом предприятии "Азовсталь" два сотрудника
отравились колошниковым газом, прибывшие врачи "скорой" помощи
констатировали смерть. случай произошел на доменной печи №4
"Азовстали" Фото: wikimapia.org "Тут случилось что-то страшное.
Похоже на массовый несчастный случай", – сообщил изданию сотрудник
предприятия. По его словам, случай произошел 16 марта в 14:00 на
доменной печи №4. На месте происшествия находились пять экипажей
скорой помощи, спасатели Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям, заводская охрана."Похоже на то, что медики понесли в
сторону доменной мешки, в которых переносят трупы", – отметил
источник.В пресс-службе "Метинвеста" изданию сообщили, что в
доменном цехе металлургического комбината ремонтник предприятия и
сотрудник "Промсервиса" отравились колошниковым газом. Им была
оперативно оказана первая доврачебная помощь, однако прибывшие
врачи "скорой" помощи констатировали смерть.На предприятии создана
и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины
случившегося.Колошниковый газ – отходящий газ доменных печей и
представляющий собой продукт неполного сгорания
углерода."Азовсталь" является монополистом на Украине по выпуску
некоторых видов металлопроката. Входит в перечень предприятий,
имеющих стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира