В Кении сотни туристов на несколько часов застряли на дороге около Каримы во вторник, 13-го марта 2018-го года вследствие того, что большой участок дороги разрушился. Это произошло в результате появления гигантской трещины в земле длиной 3 километра и глубиной более 6 метров.

Первоначально чиновники объяснили это наличием паводковых вод, вызванных проливными дождями. Однако генеральный директор Кенийской национальной администрации автодорог инженер Петр Мундиния опроверг эту версию и заявил, что разрушение дороги и появление гигантской трещины вызваны вулканической активностью в этом регионе.

По словам Мундинии, дорога была повреждена в результате вулканической активности. Дожди просто катализируют это разрушение. Но неизвестно, почему вулканическая активность привела к таким результатам. Если бы это случилось только из-за паводковых вод, то была бы разрушена дорога, но 3-километровой трещины не появилось. Что будет дальше происходить в этом районе, чиновник спрогнозировать не смог.

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