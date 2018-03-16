Парламентская коалиция своими кадровыми голосованиями спасла Верховную Раду от досрочных выборов. Об этом рассказал политолог , передает со ссылкой на .

15 марта проголосовала за назначение Якова Смолия на должность главы Нацбанка Украины, Людмилы Денисовой - омбудсменом и Валерия - председателем Счетной палаты.

"Если бы не проголосовала, усилилась бы нестабильность в парламенте. Начались бы слухи о развале коалиции, кризисе и досрочных выборах. Принципиальных политических последствий этих назначений не будет. Это стабилизирует работу государственных органов. Утверждение нового главы Национального банка усиливает возможность возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. С точки зрения политических и экономических интересов это наиболее важное назначение".

Смолию легче из всех потенциальных претендентов начать работу, считает политолог.

"Кроме того, искал лояльного человека. Со Смолием было меньше рисков с точки зрения противоречий в работе Нацбанка. Он в должности исполняющего обязанности главы не смог удержать уровень инфляции. Однако в Минфине и парламенте говорят, что с ним они находят язык, в отличие от Гонтаревой ".

"Назначение Денисовой на должность омбудсмена чисто политическое. Надо было дать одно место "Народному фронту". Когда появилась место уполномоченного по правам человека решили претендовать на эту должность в рамках пакетной квоты. Одна должность отходит президентской партии, другая - "Народному фронту".

Кандидатура возникла в последнее время. Долгий период не было претендентов на должность руководителя Счетной палаты. Выбор был связан с тем, что политически опытный и неконфликтный. К нему нет претензий даже у внефракционных депутатов. Это обусловило большое количество голосов за его кандидатуру.

Планировали проголосовать за эти назначения еще в начале февраля. Якова Смолия президент выбрал в январе, а по Денисовой было известно с лета прошлого года. - единственный, кто появился в этом списке недавно ".

Решение о назначении Смолия поддержали 247 народных депутатов, за Денисову отдали 280 голосов, за - 309. Также, 15 марта проголосовала за исключение Надежды Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Решение поддержал 261 депутат.

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