Если по делу Савченко блогосфера взорвалась юмором и сатирой, откровенно насмехаясь над ГПУ и СБУ, то по отношению к доказательствам в деле Бакулина юмора не наблюдалось, пишет в Фейсбуке политический эксперт.

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Верховная Рада Украины поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко относительно снятия депутатской неприкосновенности и арест фигуранта дела о «вышках Бойко», народного депутата от «Оппозицийного блока» Евгения Бакулина. , информирует svodka.net.

Создается чувство, что парламентарии готовы сдавать наиболее одиозных персонажей из своей среды. Часть из тех, кто потерял депутатскую неприкосновенность уже может ставить крест на своем политическом будущем. И это хорошо. Политикум очищается. Но нужно не только привлекать к уголовной ответственности «бывших», но и создавать предохранители для того, чтобы «новые» не сели на те же самые схемы. А лучше ликвидировать сами схемы.

Собственно, об этом говорилось на заседании Комитета по вопросам Регламента и организации работы ВР 12 марта во время рассмотрения представления Луценко на арест Бакулина. Генпрокурор предоставил подробную информацию по раскрытой и ликвидированной схеме хищения государственных средств при закупке буровых установок, известных как «вышки Бойко». Уже 15 марта Верховная Рада поддержала арест. Бакулина ждет заочное осуждение и международный розыск.

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Глава ГПУ подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, которые сделают невозможным побег подозреваемых чиновников. Генпрокуратура предлагает изымать дипломатические паспорта у нардепов, по которым вносится представление на снятие неприкосновенности. Дабы не было соблазна улизнуть на чартере.

В то же время, история с Бакулиным прошла почти незамеченной для широкой общественности из-за дела Надежды Савченко, которую могут обвинить в подготовке государственного переворота и террористических атак против органов власти.

При этом отличается и реакция нардепов и журналистов на эти два топ-события. Если по делу Савченко блогосфера взорвалась юмором и сатирой, откровенно насмехаясь над ГПУ и СБУ, то по отношению к доказательствам в деле Бакулина юмора не наблюдалось. Критики акцентировали внимание на том, что до сих пор Генпрокуратура не внесла представление на привлечение к уголовной ответственности самого Бойко. В то же время фактаж Луценко по Бакулину депутатов полностью удовлетворил.

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Да. Бакулин находится за пределами Украины. Вряд ли он вернется для суда. Скорее только, он пополнит ряды «криминальных беженцев» в России. Говорят, что их компактно селят где-то в Ростовской области или в оккупированном Крыму. Вопрос не в этом.

Но, на мой взгляд, важно, что итогом подобных «чисток» ВР должна стать не только «выбивание» кнопкодавов из активной депутатской жизни, а создание условий, когда ни один чиновник нынешнего Кабмина не смог бы прикупить за госсредства таких «вышек», как в свое время Бойко с Бакулиным.

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