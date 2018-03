Средства массовой информации должны поднимать вопрос аннексии Крыма, а не действовать в интересах российской пропаганды, транслируя выступление российского президента Владимира Путина о "настоящей демократии" на фейковом референдуме, написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к руководству Euronews. Точицкий: Я действительно не думал, что буду уже второй раз за почти два месяца писать письма телеканалу Euronews по сюжету о Крыме Фото: Mission of Ukraine to the EU / Facebook 15 марта Министерство иностранных дел Украины, комментируя сюжет Euronews о визите президента России Владимира Путина в Крым, призвало упомянуть в нем об аннексии полуострова."Я действительно не думал, что буду уже второй раз за почти два месяца писать письма телеканалу Euronews по сюжету о Крыме. С большим беспокойством я посмотрел сюжет о нелегальном визите президента России в Крым для ведения избирательной кампании на оккупированной территории. И снова не было упоминания о нелегальной оккупации Россией полуострова ... Какими в этот раз будут ваши аргументы в связи с этим?" – говорится в письме Точицкого к руководству телеканала.Он призвал телеканал не действовать в интересах российской пропаганды."Относясь с полным пониманием к важности донесения крымской темы для международной аудитории, я еще раз призываю ваше уважительное СМИ должным образом поднимать этот вопрос и не действовать в интересах российской пропаганды, транслируя выступление Путина о "настоящей демократии" на фейковом референдуме во время аннексии", – отметил посол Украины при ЕС.В январе 2018 года Точицкий уже писал открытое письмо к руководству Euronews после сюжета "Крымские дети учатся обезвреживать мины" от 23 января.После этого Euronews исправил сюжет, добавив в текст упоминание об аннексии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



