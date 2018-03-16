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Посол Украины при ЕС снова написал письмо руководству Euronews из-за сюжета о Крыме, в котором не упоминается аннексия
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16.03.2018 23:45
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Средства массовой информации должны поднимать вопрос аннексии
Крыма, а не действовать в интересах российской пропаганды,
транслируя выступление российского президента Владимира Путина о
"настоящей демократии" на фейковом референдуме, написал посол
Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к руководству Euronews.
Точицкий: Я действительно не думал, что буду уже второй раз за
почти два месяца писать письма телеканалу Euronews по сюжету о
Крыме Фото: Mission of Ukraine to the EU / Facebook 15 марта
Министерство иностранных дел Украины, комментируя сюжет Euronews о
визите президента России Владимира Путина в Крым, призвало
упомянуть в нем об аннексии полуострова."Я действительно не думал,
что буду уже второй раз за почти два месяца писать письма
телеканалу Euronews по сюжету о Крыме. С большим беспокойством я
посмотрел сюжет о нелегальном визите президента России в Крым для
ведения избирательной кампании на оккупированной территории. И
снова не было упоминания о нелегальной оккупации Россией
полуострова ... Какими в этот раз будут ваши аргументы в связи с
этим?" – говорится в письме Точицкого к руководству телеканала.Он
призвал телеканал не действовать в интересах российской
пропаганды."Относясь с полным пониманием к важности донесения
крымской темы для международной аудитории, я еще раз призываю ваше
уважительное СМИ должным образом поднимать этот вопрос и не
действовать в интересах российской пропаганды, транслируя
выступление Путина о "настоящей демократии" на фейковом референдуме
во время аннексии", – отметил посол Украины при ЕС.В январе 2018
года Точицкий уже писал открытое письмо к руководству Euronews
после сюжета "Крымские дети учатся обезвреживать мины" от
23 января.После этого Euronews исправил сюжет, добавив в текст
упоминание об аннексии.
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