По информации западных аналитиков, в России начали задумываться о будущем страны без Владимира Путина и о его возможных преемниках.

Об этом пишет специалист по СНГ и старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич, информирует svodka.net.

По ее словам, система культа личности, которую Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для России, но и для самого Путина, заставляя его задуматься о будущих преемниках.

Гудрич пишет, что Путин уже выбрал ряд чиновников 30-40 лет и проводит им испытания, проводя через ключевые государственные должности – от губернаторов до министров.

«Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева», – перечисляет кандидатуры эксперт.

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В то же время, Гудрич отмечает, что вероятность выбора одного преемника невелика, однако вероятно, что Путин попробует превратить свою персонализированную систему в более коллективную, наподобие Политбюро времен позднего Советского Союза.

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