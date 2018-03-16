Если президентские выборы Россия проведет в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Если не дай Бог хотя один процесс будет организован в украинском Крыму, это полностью делигитимизирует вообще выборы президента РФ Фото: EPA "Если не дай Бог хотя один процесс будет организован в украинском Крыму, это полностью делигитимизирует вообще выборы президента РФ. Крым украинский, там никаких выборов вообще быть не может. Наши календарные выборы запланированы на март следующего года, и на этом точка. Все остальное – фейк, попытки выдать желаемое за действительное. Вот и все. Никаких выборов быть не может, они никем не будут признаны, ни одной нормальной страной мира", – сказал Гройсман.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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