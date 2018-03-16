Обыски на "Новой почте" проходили по делу об неуплате налогов в отдельно крупных размерах

Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая почта" в неуплате налогов в отдельно крупных размерах, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ДФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", – говорится в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова Пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.