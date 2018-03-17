Четыре года назад Россия провела преступный “референдум” в Крыму, прикрыв полезными идиотами военную операцию.

1. Автовокзал в Ялте вслед за другими городами оккупанты начали обносить забором. Позже появятся рамки и блокпосты с “бригадами быстрого реагирования”, которые будут шмонать всех подряд. Как вам облик некогда курортного города? Местные жители в ужасе написали около 300 красноречивых комментариев. А запоребриковые посоветовали привыкать, мол, у них вся россия в заборах “для безопасности”, информирует svodka.net.

2. В Едыкуйском (Ленинском) районе дорожные посты полицаев усилили автоматчиками. Оккупанты никак не комментируют, с чем это связано.

3. За 4 года оккупации люди стали значительно злее. И традиционно понаехавшим из россии у нас не рады: “Недавно приезжал к вам. И знаете, что больше только запомнилось? У вас очень злые люди (не все, встречались и добрые). Водители хамят, на улицах быдло. 7/10 людей при вопросе «не подскажите, куда пройти?» готовы нахамить. Анон”. Ответы: “Люди злые, потому что приходится все время прорываться через многие преграды в жизни”, “Люди злые сейчас везде”, “Вали, нытик, тебе семеро сказали куда! Нужно быть полным неадекватом, чтобы в 21 веке закошмарить десять человек с вопросом «как пройти»”, “Ну мы же не Тульский пряник, чтобы всем нравиться. Кто-то должен и ненавидеть нас. Только благодаря таким, как Вы, мы понимаем, что такое добро. Спасибо Вам за откровение. Горите в аду, черти”, “Ну а как не хамить, если 200 человек подходят с одним и тем же вопросом?”, “И самое интересное, по городу, как улей, топчется днём масса народа, а если спросить: ты откуда, мил человек, — так окажется из 10 один локальный. ДА УЖ, ПОНАЕХАЛО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, КАК В КОВЧЕГЕ, ВСЯКОЙ ПО ПАРЕ”, “Конченные и быдло — это понаехавшие”.

4. В Симферополе в арабском кафе “Принцесса” повесили громадный портрет путина на стене. Талисман от сноса? Не поможет!

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5. Трасса Джанкой — Симферополь. Ямы до 30 см глубиной засыпают песком. Просто Джанкой известен именно своими песчаными пляжами. Песка — завались!

6. Хирург напугал севастопольцев очередным скрепным памятником “Воин-освободитель”. Он настолько отвратителен, что севастопольские пропагандоны хорошо над ним постебались.

7. Знакомый из Инкермана рассказал, что мимо их дома организованные вереницы автобусов ехали в Севастополь со только Крыма на путинский концерт. Другой, курсант “нахимки”, был на площади со своей ротой. Их пригнали по гражданке. Всеми силами делали массовку.

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8. Сотрудников “Черноморнефтегаза” и бюджетников оккупанты обязали “проголосовать” в принудительном порядке и отчитаться начальству до 10 утра 18 марта. А руководители организаций будут отчитываться перед “администрациями” городов. Вот вам и телевизионная картинка о столпотворении на участках.

9. Стадо галочки за царя уже ставит: “Экипажи кораблей и судов Черноморского флота завершили досрочное голосование на выборах президента рф. В нем приняли участие порядка 800 моряков”, — сообщили оккупанты

10. Оккупанты показали, какими медалями “наградят” всех согнанных на “избирательные участки” Севастополя рабов и охотно пришедших своих пособников. На внешний стороне изображен памятник затопленным кораблям, а на обратной — надпись “С россией навсегда”.

11. По поводу “избирательных комиссий” и оплаты их труда. Рядовой сотрудник — 6 тыс ржублей, председатель комиссии — 10 тыс. При Украине платили больше. Тем временем в СБУ сообщили, что продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию в незаконных “выборах” путина в Крыму. Кроме того, Украина инициирует дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) касательно непризнания выборов президента рф из-за их проведения в оккупированном Крыму.

12. Севастопольских студентов вынуждают “волонтерить” на грядущих “выборах” путина. За отказ оккупанты обещают проблемы.

13. На севастопольском ватном паблике кипят страсти: “Не будьте амёбами! Сходите и проголосуйте. Если понятно, что президент останется, то хотя бы подтвердите уровень явки и гражданской ответственности!”, “Мы — СЕВАСТОПОЛЬЦЫ, а не идиоты. По крайней мере, не все. Нормальные люди понимают, что царь будет править до конца, и не важно, чего хотят холопы. Но для того, чтобы приближённым царя было меньше грязной работы, надо как можно больше холопов на выборы заманить, обеспечить максимальную явку. Что при помощи всяких конкурсов, медалей, пропагандистских роликов, проплаченных постов в группах ВК и т.д. отлично получается. У холопов появляется иллюзия выбора и мотивация голосовать. Это не мы считаем выборы фарсом, это выборы таковыми и являются. Впрочем, по моим подсчётам, рейтинги Пу всё равно в разы выше, чем у любого другого кандидата, что неудивительно, учитывая количество пропаганды за него. Так что, пойдёте вы на выборы или нет, готовьтесь к путину по кругу всю жизнь. Никакой сменяемости власти нам в ближайшие лет 12 точно не светит”.

14. Вчера ездила в Севастополь. Так мне дали билет с памяткой о “выборах”. Севастополь в упадке! Мрачный и запущенный!

15. В Крым прибыла “делегация из Финляндии” во главе с Дарьей Смирновой, сообщили оккупанты. Смирнова очень много наобещала, а оккупанты вылизали её с головы до ног. Оказалось, что она просто переводчица и прожжённая рашистка, переехавшая в Финляндию. Про Смирнову российские пропагандоны ещё недавно писали “НЕКАЯ Дарья Смирнова”, когда она организовывала в Финляндии шабаш “Бессмертный полк”. Кроме того, эта понаехавшая под видом “финнов” русня пожаловалась, что не может из-за санкций снять наличные в банкоматах, а также будет инициировать прямое авиасообщение между Финляндией и Крымом, безвиз и завалит нас инвестициями. Это же все в компетенции и в силах простой русской переводчицы, как мы понимаем))).

16. Четыре года назад россия провела преступный “референдум” в Крыму, прикрыв полезными идиотами военную операцию.

17. Учителей крымских школ оккупанты сегодня заставили провести урок “Крым и россия — общая судьба”. С ФОТООТЧЕТОМ!

18. Знаю ровно ноль людей, ходивших на “референдум” и радующихся по этот день.

19. Что-то Олежка Зубков молчит. Ни словечком прям не “поздравил” нас с “референдумом”. А что так, Олежка? Как там львы? Всех бандер переели? Давай, скажи “ура, мы на родине!”… хотя камни (с неба) на шею. Ждем-с.

20. Прочтите о том, как живут в оккупированном Крыму люди, которые отказались от “российского гражданства”, а также об атмосфере страха, преследованиях, предвыборной шизофрении и многом другом.

P.S. Забор вдоль трассы Севастополь-Ялта продолжает быстро расти. Роксолана предложила к годовщине “КРЫМНАША” сие эпическое здание сделать логотипом и визитной карточкой оккупированного Крыма. Это совершенство в категории “ГУЛАГ на экспорт”. И дело не в заборе, совсем не в заборе…

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