Патрульный полицейские в Днепропетровской области подобрали на
дороге раненую болотную сову и отвезли в ветеринарную клинику.
Вчера 23.52 | комментариев: Сову, вероятно, сбил автомобиль Фото:
Патрульна поліція України / Facebook "В ночь на 14 марта на
автодороге М-18 экипаж дорожной полиции обнаружил сову, которая
лежала прямо посреди проезжей части... Оказалось, что птица совсем
не мог двигаться. Оставить сову в таком состоянии патрульные не
могли. Ее забрали с трассы и поместили в коробку. В дальнейшем
полицейские связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную
клинику. Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова.
Она занесена в Красную книгу Украины", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2020180131583844
По словам ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У птицы
диагностировали сильный ушиб правой стороны и поврежденный глаз. Ее
отправили в кислородную камеру и начали лечение."Как только лечение
поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую
природу", – отметили в патрульной полиции.
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