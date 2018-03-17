Погода, Новости, загрузка...
Гройсман: Я не собираюсь принимать участие в президентских выборах
17.03.2018 00:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что баллотироваться в президенты у него "нет никакого желания". Вчера 23.47 | комментариев: Гройсман заяви, что у него есть "готовность к ответственности" Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Я не собираюсь принимать участие в президентских выборах", – сказал он.На уточняющий вопрос о "внутренней готовности стать главой государства" глава правительства заявил, что у него "всегда есть готовность к ответственности"."Но у меня нет никакого желания, никаких планов баллотироваться в президенты Украины. Точка", – подчеркнул он.Гройсман отметил, что его "единственная амбиция" – чтобы Украина стала лучше.Президентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить