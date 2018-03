ФИФА паникует из-за угрозы срыва ЧМ-2018 Враждебные и пренебрежительные настроения по отношению к России со стороны мира усилятся. ФИФА пребывает в состоянии паники из-за того, что все чаще звучат призывы бойкотировать чемпионат мира на РФ, пишет испанское спортивное издание AS. Об этом сообщает "Новое время", информирует svodka.net. «Организация держит официальное молчание, но частным образом некоторые из ее лидеров признают, что отравление полковника Скрипаля стало последней каплей, переполнившей чашу. Напряженность достигла предела», — говорится в сообщении. Как отмечает издание, президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает. «В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», – пишет газета. Читайте: ФИФА попросят перенести ЧМ-2018 из России в другую страну 14 марта, стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году на Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Как отмечает AS, кроме дела Скрипаля, к списку конфликтов вокруг Москвы еще входят войны в Украине и Сирии, аннексия Крыма, а также допинг русских мельдонистов. Ранее сообщалось, что более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота ЧМ-2018. Читайте: Взрыв мозга на ЧМ-2018: в промо-ролике Путин играет в мяч с президентом ФИФА (ВИДЕО) 4 марта прежний российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля. По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок. Украинские центры диаспор (в частности, Канады и Австралии) также призывают весь мир к бойкоту ЧМ-2018 на России.

