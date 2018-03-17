По мнению националистов, к взрыву на территории Мемориала орлят, который произошел 13 марта, причастны пророссийские силы, управляемые ФСБ

Об этом шла речь на пресс-конференции Нацкорпуса по недавнего взрыва на Лычаковское кладбище, сообщает Укринформ .

"Совместно с охраной Лычаковского кладбища и полицией мы готовы присоединиться к патрулированию территории захоронений ночью. Именно сейчас ведутся переговоры по этому поводу", - отметил руководитель львовской ячейки Национальных дружин Андрей Бондарь.

По мнению националистов, к взрыву на территории Мемориала орлят, который произошел 13 марта, причастны пророссийские силы, управляемые ФСБ. Их действия направлены на ухудшение украинско-польских отношений.