Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал историческим решение о
внедрении видеоповторов на чемпионате мира по футболу, который
пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Вчера 23.55 | комментариев:
Инфантино: Видеоповторы на 99% обеспечивает точное судейское
решение Видео: EPA "В этом году у нас будет первый чемпионат мира с
видеоповторами. Это очень важное историческое решение. За последние
месяцы мы провели исследование, которое доказало, что на просмотр
повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99%
обеспечивает точное судейское решение", – отметил он.Чемпионат
мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля
2018 года. Эксперимент с использованием видеоповторов начался
в марте 2016 года. За это время VAR был использован в 15
чемпионатах, между которых Бундеслига и Серия А, а также в кубке
Англии.В декабре 2017 года президент Федерации футбола Украины
Андрей Павелко отмечал, что систему видеоповторов могут внедрить и
в украинской премьер-лиге.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира