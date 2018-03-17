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Гройсман: Если на дорогах будут найдены дефекты, компании должны за свой счет исправить ошибки
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17.03.2018 00:32
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"Укравтодор" и Мининфраструктуры подготовили законопроект о "черном
списке" компаний, которые некачественно строили дороги в Украине,
отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.45 | комментариев:
Гройсман: Мне нужны минимальная цена и максимальное качество
для украинских дорог Фото: EPA "Мне нужны минимальная цена и
максимальное качество для украинских дорог. Должен быть
гарантийный, срок и сейчас он предусмотрен соглашениями по
строительству и реконструкции. Вчера я принял решение о создании
мобильных групп специалистов, которые поедут по местам и будут
анализировать качество дорог. Если мы будем находить дефекты, это
значит, что те, кто делал дороги некачественно, должны за свой счет
исправить свои ошибки. Кроме этого, "Укравтодор" и
Мининфраструктуры подготовили закон о "черном списке" строительных
организаций, которые некачественно выполняют свою работу. Будет
создан список запрета для организаций, которые дискредитировали
себя с точки зрения качества", – заявил он.19 февраля 2018
года руководитель Государственного агентства
автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомир Новак
заявил, что Украина нуждается в увеличении финансирования
ремонта и строительства дорог."В 2020 году мы должны дойти до
уровня ремонта 4–5 тыс. км дорог. Если поделим 50 тыс. км на пять,
то за 10 лет мы отремонтируем существующую сетку", – заявил
он.В июле 2017 года Гройсман пообещал, что через пять–семь лет
дороги будут качественными.
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