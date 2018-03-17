"Укравтодор" и Мининфраструктуры подготовили законопроект о "черном списке" компаний, которые некачественно строили дороги в Украине, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.45 | комментариев: Гройсман: Мне нужны минимальная цена и максимальное качество для украинских дорог Фото: EPA "Мне нужны минимальная цена и максимальное качество для украинских дорог. Должен быть гарантийный, срок и сейчас он предусмотрен соглашениями по строительству и реконструкции. Вчера я принял решение о создании мобильных групп специалистов, которые поедут по местам и будут анализировать качество дорог. Если мы будем находить дефекты, это значит, что те, кто делал дороги некачественно, должны за свой счет исправить свои ошибки. Кроме этого, "Укравтодор" и Мининфраструктуры подготовили закон о "черном списке" строительных организаций, которые некачественно выполняют свою работу. Будет создан список запрета для организаций, которые дискредитировали себя с точки зрения качества", – заявил он.19 февраля 2018 года руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что Украина нуждается в увеличении финансирования ремонта и строительства дорог."В 2020 году мы должны дойти до уровня ремонта 4–5 тыс. км дорог. Если поделим 50 тыс. км на пять, то за 10 лет мы отремонтируем существующую сетку", – заявил он.В июле 2017 года Гройсман пообещал, что через пять–семь лет дороги будут качественными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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