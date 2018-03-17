Бойцы Национальных дружин вместе с активистами Национального Корпуса и работниками полиции будут вести регулярный обход территории Лычаковского кладбища во Львове, где находится польский Мемориал орлят. По словам националистов, обход призван не допустить "провокаций кремлевской сволочи". Националисты Львовской области: Мы протягиваем руку нашим друзьям-полякам, но предупреждаем, что наша рука превратится в кулак, как только вы попытаетесь посягнуть на нашу Землю Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook "13 марта во Львове произошел акт вандализма: неизвестные осквернили Мемориал польских воинов, которые были похоронены на украинской земле сто лет назад. Взрыв, целью которого была международная провокация, совершили по-злодейски – ночью. Понятно, что путинские стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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