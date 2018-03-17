По информации Der Spiegel, возобновление контрразведывательной деятельности в Германии связывают с растущей активностью российских разведывательных служб, в том числе с отравлением в Великобритании, предположительно, спецслужбами РФ экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Отдел контрразведки создают в BND Фото: ЕРА По информации издания, отдел для слежки за сотрудникам иностранных спецслужб уже создан, но людей в нем очень мало. Штат планируют расширить до более чем 50 человек.Источники Der Spiegel связывают возобновление контрразведывательной деятельности с "растущей активностью российских разведывательных служб". Новый отдел также сосредоточится на агентах из Ирана, Китая и КНДР.Толчком к созданию нового подразделения стало отравление в Великобритании, предположительно, российскими спецслужбами бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.Издание отмечает "интенсивную деятельность" в Германии секретных служб России и Китая.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Власти Франции, США, Германии и Австралии поддержали позицию Великобритании.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем.В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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