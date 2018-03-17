Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский считает, что для внефракционного нардепа Надежды Савченко должна быть назначена психиатрическая экспертиза. Пашинский: Для того, чтобы россияне захватили Украину, в России есть только один сценарий --- государственные перевороты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он убежден, что Верховная рада даст дозволение на привлечение Савченко к ответственности."Я абсолютно убежден, что этому человеку нужна медицинская помощь на первом этапе. Нельзя ее судить в таком состоянии, в котором она сейчас находится", – отметил Пашинский.Нардеп подчеркнул, что для того, чтобы Россия "захватила" Украину, нужен государственный переворот внутри."Для того, чтобы россияне захватили Украину, в России есть только один сценарий – это чтобы мы внутри начали. Не гражданскую войну, а государственные перевороты. Тогда ослабленную державу они могут захватить. Как показала практика 2014 – 2016 годов, наше неослабленное государство они захватить не смогли", – добавил Пашинский.Он также напомнил, что товарищ Савченко, руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, второй раз получил партию оружия от главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Пашинский уточнил, что речь идет о 120-мм минометах и патронах к нему."Любой воин или минометчик вам скажет, что одной такой мины, а там дальность до 8 км, довольно, чтобы обвалить купол. Любой воин или минометчик скажет, что подготовленному расчету надо максимум два-три выстрела. Это 40-50 секунд", – отметил Пашинский. Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.В тот же день Савченко заявила, что видела, как в гостиницу "Украина" во время Революции достоинства заводил снайперов нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а позже извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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