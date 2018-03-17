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Гранат и оружия не оказалось: Савченко "вытрусила" содержимое своей сумки
17.03.2018 01:15
Гранат и оружия не оказалось: Савченко "вытрусила" содержимое своей сумки По теме: Народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" вытрусила свою сумку и показала ее содержимое, передает со ссылкой на .

Такие действия последовали после того, как ведущий обратил внимание на наличие ее сумки в студии.

"Вещи, документы, мои личные вещи", - сказала Савченко, после чего потрусила сумку, высыпав содержимое на стол.

После этого нардепу пришлось самостоятельно собирать свои вещи обратно.

направила в Верховную Раду представление на привлечение позафракциного народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Генпрокурор Юрий заявил, что Савченко готовила теракт в здании парламента с применением миномета и автоматов.







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