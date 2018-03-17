ФСБ в России занимается рэкетом, торговлей оружием, организацией проституции и торговлей наркотиками, отметил прежний советский шпион Юрий Швец. Швец: Группировку, которая сейчас управляет Россией, называют "кагэбэшники" Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Группировку, которая сейчас управляет Россией, называют "кагэбэшники", но это не простые, а провинциальные кагэбэшники, то есть те, кто работал в провинциальном управлении КГБ по Ленинграду, Ленинградской области. Эти люди, по сути дела, не занимались ни контрразведкой, ни разведкой. Единственный опыт оперативной деятельности Путина и его товарищей пришелся на 90-е годы, на время бандитского Петербурга. Таким образом, в оперативном почерке Путина (в том, что на Западе называют modus operandi) криминального, бандитского опыта больше, чем кагэбэшного", – считает он.Все это, по словам Швеца, отражается на деятельности российских спецслужб, прежде всего – на ФСБ."Путин не любит СВР (Служба внешней разведки. – ), его в свое время не взяли на работу в разведку, следовательно вся власть в спецслужбах действительно сейчас принадлежит ФСБ. Это не классическая организация в разведке или контрразведке – это корпорация, которая делает деньги с помощью средств и методов российской организованной преступности, и это сращивание произошло примерно в 1997–1998 годах", – рассказал экс-разведчик.Он отметил, что эти люди "занимаются рэкетом, агрессивным захватом чужой собственности"."Через свою агентуру они нелегально торгуют оружием, занимаются организацией проституции. И последнее, о чем сейчас все узнали, – торговлей наркотиками", – заявил Швец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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