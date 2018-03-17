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Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: ФСБ делает деньги с помощью средств и методов российской организованной преступности
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17.03.2018 01:20
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ФСБ в России занимается рэкетом, торговлей оружием, организацией
проституции и торговлей наркотиками, отметил прежний советский
шпион Юрий Швец. Швец: Группировку, которая сейчас управляет
Россией, называют "кагэбэшники" Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "Группировку, которая сейчас управляет Россией,
называют "кагэбэшники", но это не простые, а провинциальные
кагэбэшники, то есть те, кто работал в провинциальном управлении
КГБ по Ленинграду, Ленинградской области. Эти люди, по сути дела,
не занимались ни контрразведкой, ни разведкой. Единственный опыт
оперативной деятельности Путина и его товарищей пришелся на 90-е
годы, на время бандитского Петербурга. Таким образом, в оперативном
почерке Путина (в том, что на Западе называют modus operandi)
криминального, бандитского опыта больше, чем кагэбэшного", –
считает он.Все это, по словам Швеца, отражается на деятельности
российских спецслужб, прежде всего – на ФСБ."Путин не любит
СВР (Служба внешней разведки. – ), его в свое время
не взяли на работу в разведку, следовательно вся власть в
спецслужбах действительно сейчас принадлежит ФСБ. Это не
классическая организация в разведке или контрразведке – это
корпорация, которая делает деньги с помощью средств и методов
российской организованной преступности, и это сращивание произошло
примерно в 1997–1998 годах", – рассказал экс-разведчик.Он
отметил, что эти люди "занимаются рэкетом, агрессивным захватом
чужой собственности"."Через свою агентуру они нелегально торгуют
оружием, занимаются организацией проституции. И последнее, о чем
сейчас все узнали, – торговлей наркотиками", – заявил
Швец.
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