Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в течение последних нескольких дней вместе с работниками полиции Одесской области и соседних областей задержали членов организованной вооруженной банды, созданной по этническому признаку, передает со ссылкой на .

"В состав банды входили выходцы из Кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно крупных размерах", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

В ноябре 2017 они похитили жителя Одессы. За освобождение требовали у его родных $ 200 тыс.

Правоохранители установили и задержали 5 непосредственных исполнителей преступления, 4-м избрана мера пресечения арест, а некоторые безотлагательно оказались "трудно больными".

"Согласно постановления суда было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др", - добавил Аброськин.

Главе Одесского областного объединения "Самопомощь" Ивану Смиренському с Черноморская в ночь на 15 марта подожгли авто , предварительно облив бензином.

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