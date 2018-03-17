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В Одесской области правоохранители задержали членов вооруженной банды, похищавшей людей
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17.03.2018 01:36
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В состав организованной вооруженной банды, которая похищала людей с
целью получения выкупа, входили выходцы из кавказского региона,
сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав
Аброськин. Установлено и задержано пять непосредственных
исполнителей преступления, четверым суд избрал меру пресечения в
виде ареста Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook Он подчеркнул, что
банда была создана "по этническому признаку"."В состав банды
входили выходцы из кавказского региона. Члены этой вооруженной
банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы
граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно
крупных размерах. В частности, установлен факт похищения в ноябре
2017 жителя Одессы за освобождение которого преступники требовали у
его родных $200 тыс.", – написал Аброськин.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1850107661948566
По его словам, установлено и задержано пять непосредственных
исполнителей преступления, четверым суд избрал меру пресечения в
виде ареста."Согласно постановлений суда, было проведено более 30
обысков по местам регистрации и фактического проживания
подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест
содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты
вещественные доказательства по делу, транспортные средства и
множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и
др", – добавил замглавы полиции Украины.
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