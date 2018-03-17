Погода, Новости, загрузка...
Джорджина Родрігес вразила стрункістю після пологів (ФОТО)
17.03.2018 01:39
52fcf24e5c6984170530c69a5420b5b2.jpg (22.01 Kb)

Схоже, що весілля Джорджини і Роналду не за горами, адже до післяпологових форм модель повернулася у рекордні строки - вже у листопаді, після двох тижнів з моменту пологів вона хизувалася підтягнутим животиком.

Напередодні в Інстаграмі Джорджини з'явилося чергове фото зірки з тренування. На ньому красуня демонструє плоский живіт та накачані сідниці.

Шанувальники за лічені години вподобали світлину більше півмільйона разів, будучи у справжньому захваті від молодої матусі.

939213_2136762.jpg (45.78 Kb)939213_2136763.jpg (52.82 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить