|Джорджина Родрігес вразила стрункістю після пологів (ФОТО)
|17.03.2018 01:39
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Схоже, що весілля Джорджини і Роналду не за горами, адже до післяпологових форм модель повернулася у рекордні строки - вже у листопаді, після двох тижнів з моменту пологів вона хизувалася підтягнутим животиком.
Напередодні в Інстаграмі Джорджини з'явилося чергове фото зірки з тренування. На ньому красуня демонструє плоский живіт та накачані сідниці.
Шанувальники за лічені години вподобали світлину більше півмільйона разів, будучи у справжньому захваті від молодої матусі.
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