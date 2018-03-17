Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко задался вопросом, есть ли в стране журналисты, напавшие на которых наказаны не декларативно, а "весомо". Томиленко: Не удивляемся уже, когда читаем новости об избиении журналистов силовиками Фото: ІРРП - Інститут розвитку регіональної преси / Facebook "Прекратите атаку на НСЖУ! Странная ситуация – в защиту чиновников и силовиков относительно нарушения ими прав журналистов и угроз свободе слова стали "медийные организации". Молчат чиновники. Нет публичных отчетов полицейских и прокуроров. Коалиция не назначает парламентские слушания. Игнорирует критику руководство Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Зато адвокатами власти выступают отдельные общественные организации, которые специальными заявлениями сегодня убеждают, что свободе слова в Украине угрожают отчеты Национального союза журналистов Украины. И отчеты международных экспертов", – написал он.Томиленко задался вопросом, есть ли в Украине журналисты, напавшие на которых наказаны не декларативно, а "весомо"."Почему мы смирились уже, что нет новостей по расследованию убийства Павла Шеремета? И не удивляемся уже, когда читаем новости об избиении журналистов силовиками?" – отметил глава НСЖУ."Отчеты НСЖУ относительно физической безопасности свидетельствуют о системной безнаказанности. А регулярные уже заявления национальных медиа о притеснениях являются доказательством реальных угроз свободе слова", – заявил Томиленко. https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/1609064832511708 12 марта Союз журналистов опубликовал письмо Томиленко к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой немедленно внести на голосование в парламент постановление о назначении слушаний по физической безопасности журналистов.Отмечалось, что в 2017 году зафиксировано 90 инцидентов применения силы к журналистам. За первые два месяца 2018-го – 10. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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