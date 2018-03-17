Великобритании Борис Джонсон во время встречи с послом России Александром Яковенко не пожал ему руку. Таким образом нарушил "британский протокол".

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в . Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и следовательно в его представлении посол не заслуживает рукопожатие", - рассказал Яковенко, передает со ссылкой на .

Посол уверяет, что спокойно отнесся к этому.

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятнму поводу - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", - добавил российский дипломат.

Глава британского Борис Джонсон заявил, что приказ на применение "Новичка" против Сергея Скрипача и его дочери Юлии мог отдать лично . заявил, что именно президент России несет прямую ответственность за набег, а не Кремль.

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