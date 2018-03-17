Биометрический контроль на админгранице с Крымом по состоянию на 16 марта производился без происшествий, отметил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Пограничники имеют право снимать отпечатки пальцев у путешествующих прямо в пункте пропуска Фото: dpsu.gov.ua По состоянию на 16 марта 2018 года на контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак" биометрический контроль прошли 154 гражданина, из них 139 – граждане России, три – Туниса, один – Сирии, один – Кыргызстана. На КПВВ "Чаплинка" – 15, все они – граждане РФ. На КПВВ "Чонгар" – 81 гражданин, из них 80 – россиян и один – пакистанец.По словам Шевцова, биометрический контроль производился без происшествий, для пересечения админграницы иностранцы имели специальные разрешения, которые оформляли в органах миграционной службы.Система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также через админграницу с Крымом заработала с 1 января 2018 года. Новые меры контроля касаются граждан из 70 стран миграционного риска, в том числе и России.Путешествующим необходимо иметь при себе биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.27 января в Госпогранслужбе сообщали, что украинскую границу по новым правилам пересекли 50 тыс. иностранцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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