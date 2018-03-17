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В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую краснокнижную сову
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17.03.2018 02:22
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Патрульные полицейские в Днепропетровской области подобрали на
дороге раненую болотную сову и отвезли в ветеринарную клинику. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.52 |
комментариев: Сову, вероятно, сбил автомобиль Фото: Патрульна
поліція України / Facebook "В ночь на 14 марта на автодороге М-18
экипаж дорожной полиции обнаружил сову, которая лежала прямо
посреди проезжей части... Оказалось, что птица совсем не могла
двигаться. Оставить сову в таком состоянии патрульные не могли. Ее
забрали с трассы и поместили в коробку. В дальнейшем полицейские
связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную клинику.
Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова. Она
занесена в Красную книгу Украины", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2020180131583844
По словам ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У птицы
диагностировали сильный ушиб правой стороны и поврежденный глаз. Ее
отправили в кислородную камеру и начали лечение."Как только лечение
поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую
природу", – отметили в патрульной полиции.
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