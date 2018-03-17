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39 cенаторов призвали власти США помешать строительству "Северного потока – 2"
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17.03.2018 02:30
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28 сенаторов от Республиканской партии и 11 от Демократической в
обращении к министру финансов США Стивену Мнучину заявили, что
"Северный поток – 2" "пагубно повлияет" на европейских союзников.
Строительство "Северного потока –2" должно начаться в 2018 году
Фото: EPA "Мы должны убедиться в том, что наши европейские союзники
видят наше стремление поддержать их энергетическую независимость и
уберечь их от пагубного влияния "Северного потока – 2" в
долгосрочной перспективе", – сказано в письме.Также сенаторы
отметили, что власть американского президента Дональда Трампа
должна использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для
предотвращения строительства этого газопровода.Проект "Северный
поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии
Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток
газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный
поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012
году.Начать строительство второй очереди "Северного
потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость
проекта – €9,5 млрд.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют
"Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности
Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод
"исключительно как бизнес-проект".
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