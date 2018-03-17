Сотрудники блокировали сеть сбыта огнестрельного оружия в Полтавской обл., передает со ссылкой на .

"Правоохранители установили, что житель Кременчуга переделывал спортивные свето-шумовые пистолеты на боевые с целью их реализации, в частности представителям криминальных кругов. Мастерскую по переработке оружия преступник устроил в собственной квартире. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи огнестрельное оружия, в частности на территории Ровенской области", - говорится в сообщении.

Организатора мастерской задержали на на выезде из Кременчуга после очередной реализации товара. В квартире фигуранта дела правоохранители изъяли 11 пистолетов, а также средства и орудия для их переработки.

Продолжаются следственные действия.

В Виннице разоблачили правоохранителей по управлению борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, занимались тем, с чем должны бороться. Работники прокуратуры и управления внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Винницкой области разоблачили их в "крышевании" публичных домов, а также в принуждении женщин к интиму.

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