Из 332 судей, результаты экзаменов которых в рамках аттестации уже известны, проверку провалили пять судей апелляционных инстанций. Экзамены сдавали судьи первой и апелляционной инстанций Фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України / Facebook Проверку проходят судьи, работающие в местных и апелляционных судах. Экзамены начались у них 14 февраля.Комиссия отмечает, что известны результаты экзаменов 332 судей. Пятеро из них – все они представляют апелляционные инстанции – экзамен провалили. Остальные ожидают собеседований и исследования судейских досье.По информации ВККС, следующая группа из 1790 судей приступила к сдаче экзаменов 22 февраля.Всех судей Украины планируют провести через квалификационное оценивание до конца 2018 года.Аттестация судей осуществляется в рамках проведения судебной реформы в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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