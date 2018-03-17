В 2007 году нынешний командующий Объединенными силами на Донбассе
Сергей Наев получил из рук британского посла Меч Королевы
Великобритании как лучший выпускник Национальной академии обороны
Украины. В состав ВСУ Наев вошел в 1993 году Фото: mil.gov.ua
Командное училище Наев, уроженец Каменец-Подольского Винницкой
области, закончил в 1991 году и два года командовал российским
мотострелковым взводом в Германии.В состав Вооруженных Сил Украины
(ВСУ) прибыл в мае 1993 года, служил на разных должностях в
Западном и Южном оперативном командовании.В 2007 году закончил
факультет подготовки специалистов оперативно-стра
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