Соратник Бориса Березовского Николая Глушкова задушили. К такому выводу британской судмедэксперты.

Полиция начала расследование по факту убийства, сообщает Лондонское отделение полиции, передает со ссылкой на .

Делом занимается отдел по противодействии терроризму. Правоохранители рассматривают возможные связь между убийством Глушкова и отравлением бывшего ГРУ-шника Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери.

Глушкова нашла дочь Наталья мертвым в его доме на Кларенс-авеню. Там человек жил в течение последних двух лет.

Лондонская служб скорой помощи вызвала полицию в 22:06 в понедельник, 12 марта. Результаты судмедэкспертизы получили в пятницу. К тому считали вероятной версию о самоубийстве.

Глушков был близким другом олигарха и критика Кремля Бориса Березовского. В 1990-х занимал должность заместителя автомобилестроительной компании "" и финансиста авиакомпании "Аэрофлот". Обе связаны с Березовским. Из "Аэрофлота" якобы украл $123 млн. За это в 2000-м Глушкова арестовали. В 2003-м приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Этот срок отбыл во время следствия и процесса, следовательно вышел на волю в зале суда. Через семь лет получил политическое убежище в Британии.

В 2013-м Бориса Березовского нашли мертвым в ванной комнате дома жены Галины. Причиной смерти называли сначала добрый приступ, потом самоубийство через повешение. Глушков настаивал, что олигарха убили.

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