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Супрун с помощью карикатуры развенчала миф о заживляющих свойствах перекиси водорода
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17.03.2018 03:16
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Перекись водорода эффективна только для механической очистки ран,
пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины
Ульяна Супрун. Супрун: При глубоких ранах перекись водорода может
вызвать эмболию Фото: Уляна Супрун / Facebook "3% раствор перекиси
водорода, который многие семьи используют как средство первой и
часто единственной помощи при небольших ранениях – не
заживляет и не обеззараживает раны", – отметила Супрун,
сославшись на специализированную международную литературу.При этом
она добавила, что более концентрированный раствор – от 30% и
выше – подействует, "однако тогда вы получите химический
ожог"."Сомнительным также является свойство раствора перекиси
водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии,
поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы
содержат фермент каталазы, которая дезактивирует Н2О2", –
добавила глава Минздрава.Супрун пояснила, что перекись водорода
эффективна для механической очистки раны, то есть с таким же
результатом ее можно промыть прохладной или теплой проточной
водой."Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором
перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород,
который выделяется, может попасть в сосудов и перекрыть проток
крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в
других медицинских целях, например, для очистки
инструментов", – подытожила она.Супрун также сопроводила пост
карикатурой, в которой перекись приравнивается к подорожнику.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2054311598186730
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